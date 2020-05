BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Europas zweitgrößter Zuckerkonzern Nordzucker blickt nach einem Millionenverlust im Vorjahr am Mittwoch (11.00 Uhr) auf das vergangene Geschäftsjahr 2019/20 zurück. Auch für diese Bilanz wurde zuletzt mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Die aktuelle Corona-Krise dürfte sich darin aber noch nicht widerspiegeln, weil das Geschäftsjahr bereits im Februar endete.



Der Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig kämpft seit längerem mit dem Preisverfall auf dem Weltmarkt, der das Unternehmen in die roten Zahlen gedrückt hat. Ein Sparkurs mit betriebsbedingten Kündigungen war eine der Folgen. Für 2018/2019 hatte der Konzern einen Verlust von 36 Millionen Euro verbucht. Der Umsatz war um 18 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro eingebrochen.



Interessant an der Bilanz dürfte sein, wie ein erstes Fazit nach dem Einstieg in das Geschäft mit Zuckerrohr ausfällt. 2019 hatte Nordzucker die Übernahme von 70 Prozent der Anteile am australischen Produzenten Mackay Sugar Limited (MSL) abgeschlossen und sich damit neben dem stabilen australischen Zuckermarkt auch Zugang zum weltweit größten Wachstumsmarkt in Südostasien verschafft./bch/DP/jha

