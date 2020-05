HAMBURG (dpa-AFX) - Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group legt am Mittwoch (10.30 Uhr) seine Jahresbilanz für das am 29. Februar beendete Geschäftsjahr 2019/20 vor. Außerdem informieren der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken und Finanzchefin Petra Scharner-Wolff in einer Video-Konferenz über die aktuelle Lage des größten deutschen Versandhändlers, der auch international eine bedeutende Rolle spielt.



Die Corona-Krise hat dem Online-Handel zusätzliche Impulse gegeben, weil der stationäre Handel zeitweise geschlossen war und die Kunden sich nicht wie gewohnt versorgen konnten. Davon haben jedoch nicht alle Produktgruppen im Online-Handel gleichermaßen profitiert. Nach Angaben aus der Branche waren zum Beispiel Gefriergeräte und Unterhaltungselektronik wie Spiele-Konsolen stark gefragt, nicht aber aktuelle Frühjahrsmode oder Badebekleidung. Damit dürften auch im Versandhandel erhebliche Lagerbestände aufgelaufen sein.



Die Otto Group hat bereits veröffentlicht, dass sie ihre weltweiten Umsätze im elektronischen Handel (E-Commerce) im abgelaufenen Geschäftsjahr um 5,5 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro steigern konnte. Der Konzern ist jedoch auch im stationären Handel aktiv, als Finanzdienstleister, im Bereich Logistik und Distribution und als Anbieter von Software-Lösungen. Der Umsatz des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2018/19 bei 13,4 Milliarden Euro und soll bis 2022/23 auf 17 Milliarden Euro steigen. Außerdem will die Otto Group bis 2030 klimaneutral werden. Sie beschäftigte zuletzt mehr als 52 000 Mitarbeiter./egi/DP/jha

