AUGSBURG (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40) will im Corona-Jahr seine Sommerferien in Süddeutschland verbringen. "Mein Sommerurlaub wird dieses Jahr in Bayern sein, da war der Markus Söder offensichtlich besonders überzeugend", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) hatte den Deutschen in den vergangenen Wochen immer wieder empfohlen, sich in Bayern zu erholen, wenn Auslandsreisen aufgrund der Pandemie-Beschränkungen schwer seien.



Wirklich ausschlaggebend für die Reiseplanung des Ministers, der seit Ende 2017 mit dem Journalisten Daniel Funke verheiratet ist, war wohl aber die Natur. Spahn sagte der Zeitung: "Ich komme ja aus dem Münsterland, bei uns ist alles flach und der Münsterländer freut sich, wenn er mal ein paar Berge sieht."/gth/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de