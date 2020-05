Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLI - In der großen Koalition ist eine neue Diskussion über die vorzeitige Abschaffung des Solidaritätszuschlags entbrannt. Wirtschaftspolitiker der Union fordern, dass das Aus für den Soli auf den 1. Juli vorgezogen wird und seine Abschaffung "vollständig" gilt. So steht es in einer zehn Punkte umfassenden Beschlussvorlage für die Beratungen der Unionsfraktion über das geplante Konjunkturpaket. "Die Abschaffung des Soli ist eine langjährige Forderung der CDU", sagte Axel Knoerig, einer der Autoren des Papiers, am Dienstag der Süddeutschen Zeitung. "Wir haben da durch Finanzminister Scholz zuletzt sehr viel Rückenwind bekommen. Dann legen wir gerne noch eine Schippe von CDU-Seite drauf." (SZ S. 1/Börsen-Zeitung S. 4)

REISELOCKERUNGEN - Nach erheblichen Protesten der CSU hat die Bundesregierung die Befassung mit der Aufhebung von Reisebeschränkungen in Europa verschoben. Anders als ursprünglich geplant stehe das Thema am Mittwoch (27. Mai) nun nicht mehr auf der Tagesordnung des Kabinetts, erfuhr das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen. Stattdessen soll sich das Kabinett in seiner nächsten Sitzung am 3. Juni mit dem Thema beschäftigen. (RND)

AUTOKAUFPRÄMIEN - Die Einführung neuer staatlicher Kaufprämien für Autos ist nach Ansicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil eilbedürftig. "Ich habe aktuell insbesondere Sorgen, was die Zulieferbetriebe angeht", sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Diese Firmen hätten viel weniger Reserven als die großen Konzerne und seien vielfach schon geschwächt in die Krise hineingegangen. "Für viele kleine und mittlere Firmen tickt die Uhr", sagte Weil. "Wenn nicht schnell die Nachfrage anspringt, werden viele bald die Bücher zuklappen und sagen: Sorry, aber das war's." (RND)

AUTOBRANCHE - Die IG Metall warnt vor 100.000 neuen Arbeitslosen durch Probleme der Autoindustrie in Zeiten von Corona und Wirtschaftskrise. "Diejenigen, die bei den Herstellern selbst arbeiten, haben wir über Tarifverträge recht gut abgesichert. In Gefahr sind vor allem diejenigen, die für Zuliefererbetriebe arbeiten", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Rund 10 Prozent der Betriebe in unseren Branchen sind bereits jetzt akut von Insolvenz bedroht. Das trifft über 100.000 Beschäftigte, die schnell in die Arbeitslosigkeit fallen könnten." Hofmann sagte: "Noch können wir gegensteuern. Tun wir es nicht, kann es zu einer Spirale nach unten kommen." (RND)

VERTEIDIGUNG - Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen im laufenden Jahr auf rund 50,4 Milliarden Euro steigen. Sie würden damit um 44 Prozent über den Verteidigungsausgaben von 2010 liegen. Das geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Da zugleich die Wirtschaftsleistung wegen der Corona-Krise stark schrumpfen dürfte, wird Deutschland 2020 bei der Erfüllung der sogenannten Nato-Quote erhebliche Fortschritte erzielen: Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt dürfte im laufenden Jahr sprunghaft auf 1,58 Prozent steigen, so eine Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf Basis seiner jüngsten Konjunkturprognose. Im vergangenen Jahr habe die Quote noch 1,36 Prozent betragen. (Rheinische Post)

NORD STREAM 2 - Neue Konflikte gibt es um Nord Stream 2. Die USA drohen mit neuen Sanktionen gegen die Gasleitung in der Ostsee. Ihre Strategie: Wenn sich der Bau schon nicht verhindern lässt, dann wenigstens die Inbetriebnahme. (Handelsblatt S. 6)

REISEWARNUNGEN - Die Bundesregierung will die Reisebeschränkungen für 31 Länder, darunter alle Mitglieder des Schengenraums und einige weitere europäische Staaten, zum 15. Juni aufheben. Die Reisewarnungen sollen dann durch schwächere Reisehinweise ersetzt werden. Ein Beschluss könnte am Mittwoch im Bundeskabinett fallen. (Welt S. 5)

MINDESTLOHN - Wirtschaftspolitiker der Union fordern angesichts der Corona-Krise Entlastungen für Unternehmen - darunter Einschnitte beim Mindestlohn. Das "Wachstumsprogramm für Deutschland" der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Energie der CDU/CSU im Bundestag enthält etwa die Empfehlung an die Mindestlohnkommission, den gesetzlichen Mindestlohn abzusenken oder eine Erhöhung auszusetzen. Zuerst hatten die dpa und das Handelsblatt über das Papier berichtet. Der Vorstoß stieß selbst in der Partei auf harsche Kritik. (Welt S. 9)

