NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing steht Berichten zufolge vor einem massiven Stellenabbau. In den kommenden Tagen werde Boeing erhebliche Stellenstreichungen ankündigen, vor allem in den Bundesstaaten Washington und Kalifornien, wie die Agenturen Bloomberg und Reuters sowie das Puget Sound Business Journal unter Berufung auf Gewerkschaften berichten.

Den Berichten zufolge haben sich rund 1.300 organisierte Mitarbeiter schon bereit erklärt, den Konzern gegen eine Abfindung freiwillig zu verlassen. Das Puget Sound Business Journal berichtet, dass 15 bis 20 Prozent der Stellen in der Fertigung im Raum Seattle und in Südkalifornien eliminiert werden könnten. Das Wall Street Journal hatte im April geschrieben, dass Boeing seine Belegschaft um bis zu 10 Prozent senken könnte. Damit fielen rund 16.000 Jobs weg.

