FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Erholungsrally im Dax scheint auch am Mittwoch nicht die Luft auszugehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start weitere 0,7 Prozent höher auf 11 590 Punkte. Seit dem Tief eines kleineren Rückschlags am Freitag rannte der Dax inzwischen bereits um fast 6 Prozent nach oben. Er schloss damit im Chart eine große Kurslücke, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte.



Positiv ist, dass sich auch die Wall Street mit Kursgewinnen aus dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende zurückgemeldet hat. Der marktbreite S&P 500 sollte allerdings im Auge behalten werden: Er schaffte es nämlich nur kurz über die Hürde von 3000 Punkten sowie die einfache 200-Tage-Linie und musste letztlich einen Teil seiner Gewinne wieder abgeben.



Auch die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Hongkong-Problematik bringen die Anleger in ihrem aktuellen Optimismus für eine schnelle Erholung von der Corona-Krise derzeit kaum aus der Ruhe. "Keine Nachrichten sind gute Nachrichten", erklärte Marktexperte Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Entsprechend schnell könne die Risikofreude aber auch wieder einen Dämpfer bekommen./ag/men

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de