Aktie: Nvidia am Rekordhoch - kommt jetzt die zweite Welle?

Anzeige / Werbung Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 wartet Nvidia mit einem deutlichen Umsatzsprung auf. Diese positive Geschäftsentwicklung wird sich nach Angaben des US-Chipherstellers auch im laufenden Quartal fortsetzen. Dafür verantwortlich zeichnet auch ein Zukauf. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nvidia, dessen Chips etwa in der Unterhaltungselektronikindustrie, aber auch im Automobilbau eingesetzt werden, geht nach eigenen Angaben im zweiten Quartal von einem weiteren deutlichen Umsatzanstieg aus. Der Erlös soll 3,65 Milliarden Dollar erreichen - bei einer Schwankungsbreite von maximal zwei Prozent. Der Umsatzanstieg ist laut Nvidia auch eine Folge der Übernahme des israelischen Unternehmens Mellanox. Marktexperten sagten bislang einen Umsatz für das zweite Quartal von rund 3,29 Milliarden Dollar voraus. Im ersten Quartal, dass bei Nvidia am 26. April geendet hat, wies der Konzern ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 39 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar auf. Das Nettoergebnis war sogar auf 917 Millionen Dollar geklettert, nachdem es ein Jahr zuvor noch bei 394 Millionen Dollar gelegen hatte. Nvidia-Aktie am Rekordhoch Die Aktie von Nividia gehört auch zu den Highflyern der vergangenen Wochen und ist auf einen neuen Rekord gestiegen. Die Corona-Krise ist für die Nvidia-Aktie damit zunächst überwunden, das nächste Unterstützungsniveau liegt bei 316 Dollar. Die Aufwärtstrendlinie seit Mitte März ist ebenfalls intakt, genau wie der Aufwärtstrend beim MACD (Momentum). Allerdings liegt das Momentum inzwischen auf einem hohen Niveau und ist leicht überkauft. Daher könnte Gewinnmitnahmen einsetzen und die Aktie den jüngsten Schwung verlieren. Außerdem besteht die Gefahr, dass das Gap knapp unter 350 Dollar geschlossen wird und eine weitere Korrektur zur Folge hat (s. Ellipse). Enthaltene Werte: DE0006231004,US67066G1040

