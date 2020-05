MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Mai auf 88,3 von 86,3 Punkten im April gestiegen. "Trotz dieses Anstiegs wird die Zahl der Entlassungen die der Einstellungen übersteigen", teilte das Ifo-Institut mit. "Die deutschen Unternehmen gehen weiter von sinkenden Mitarbeiterzahlen aus. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird somit zunehmen."

Nachdem das Barometer in allen vier Sektoren im April stark gefallen war, konnte es sich nun in drei Sektoren wieder etwas erholen. Nur in der Industrie haben erneut mehr Unternehmen von tendenziell sinkenden Mitarbeiterzahlen berichtet.

Am deutlichsten fiel der Anstieg des Barometers im Dienstleistungssektor aus, direkt gefolgt vom Handel. In den meisten Branchen gibt es aber weiterhin eher Entlassungen.

Im Einzelhandel scheint es vor allem die Händler mit Kleidung und Mode zu treffen. Lichtblicke sind im Moment die Wirtschafts- und Steuerberater, sowie die Wirtschaftsprüfer, die wieder mehr Personal einstellen wollen. Gleiches gilt für den Nahrungsmitteleinzelhandel sowie die Fahrradhändler. Letztere sehen auch eine hohe Reparaturnachfrage.

