Die Erholung des DAX setzte sich auch am Dienstag fort. Der deutsche Leitindex stieg dabei auf ein Zweieinhalbmonats-Hoch. Am Ende des Tages ging er ganz genau mit einem Plus von einem Prozent aus dem Handel. Damit schloss er leicht über 11.500 Punkten. Marktidee: Silber. Vergangenen September stieg der Silberpreis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 19,65 US-Dollar. Ausgehend davon etablierte er einen Abwärtstrend, der weiterhin aktiv ist. Im Rahmen der zweiten Impulswelle rutschte die Notierung des Edelmetalls dynamisch bis auf ein Dekadentief bei 11,64 US-Dollar. Seitdem läuft eine kräftige Erholungsrally.