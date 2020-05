Bereits jetzt hat Bachem die Produktion in Vionnaz in der französischsprachigen Schweiz auf einen 24/7 Schichtbetrieb hochgefahren. "Mit den getroffenen Maßnahmen stellen wir sicher, dass die aktuell benötigten Mengen an Propofol hergestellt und geliefert werden können", sagte CEO Thomas Meier. Sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...