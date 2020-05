Pressemitteilung der UBM Development AG:

- Q1 mit Ergebnis vor Steuern von EUR 39 Mio. und Nettogewinn von EUR 23 Mio.- Strategische Partnerschaft mit ARE - Teil der Neuerfindung- Starke Bilanz mit Eigenkapital von knapp einer halben Milliarde- Gesicherte Liquidität auch in einer längeren Unsicherheitsphase- Corona-Ergebniseffekte im weiteren Jahresverlauf bleiben abzuwarten- Priorisierung der Pipeline - vorbereitet auf alle Szenarien

UBM blickt auf ein außergewöhnliches erstes Quartal 2020. "Mit einer Vervierfachung des Gewinns zeigen wir, welches Potential in der UBM steckt", sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg auf EUR 39,3 Mio. und der Nettogewinn auf EUR 22,9 Mio. an. Dabei war das Ergebnis insbesondere von erheblich negativen Währungseffekten und einer hohen Steuerquote auch außergewöhnlich beeinflusst. Der Einfluss der Corona-Krise sowohl auf das Hotelbetriebsgeschäft als auch, im geringeren Ausmaß, durch Mietausfälle werden darüber hinaus erst im Jahresverlauf in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar. Auch der Einfluss der Pandemie auf die Wertansätze in der Bilanz können erst bei mehr Klarheit über die Parameter festgestellt werden.

Aber nicht nur in Bezug auf das Ergebnis war das erste Quartal außergewöhnlich, auch strategisch wurden wichtigen Weichen gestellt: Trotz oder gerade wegen des schwierigen Marktumfelds wurde eine strategische Partnerschaft mit der ARE (Austrian Real Estate) finalisiert, die für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation darstellt. UBM beteiligt sich an einem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...