Im gestrigen Tageskommentar sprachen wir noch davon das sich die "risk on" Stimmung der Aktienmärkte nicht am Credit Markt widerspiegelt. Im gestrigen Tagesverlauf änderte sich dies deutlich. Sowohl Investmentgrade (- 8 BP) aber besonders High Yield (-27 BP) Anleihen engten sich deutlich ein. Trotz des sehr positiven Sentiments war es emissionsseitig dennoch ein sehr überschaubarer verspäteter (feiertagbedingt) Wochenstart. So platzierte Aquafin NV eine kleinvolumige Anleihe (EUR 125 Mio., Aa2). Während bankenseitig Arkea (Covered Bond) und Credit Mutuel (SNP) am Primärmarkt aktiv waren. Im Gegensatz dazu füllte sich ...

