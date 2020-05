Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: Twitter mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 20.90%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Dienstag TUI AG mit 32,38% auf 5,16 (659% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 54,33%) vor Tomorrow Focus mit 17,71% auf 1,59 (262% Vol.; 1W 25,59%) und Metro mit 12,30% auf 2,70 (122% Vol.; 1W 15,97%). Die Tagesverlierer: Grammer mit -6,05% auf 20,20 (73% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,34%), Pantaflix mit -5,78% auf 1,63 (28% Vol.; 1W 30,92%), Telefonica mit -3,88% auf 4,06 (92% Vol.; 1W 4,13%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (3031,47 Mio.), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...