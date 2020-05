Im 1. Quartal 2020 erzielte die Baugesellschaft Porr Umsatzerlöse in Höhe von 912,4 Mio. Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die fehlenden Deckungsbeiträge aus dem Leistungsrückgang führten im Berichtszeitraum zu einem um 33,0 Prozent geringeren EBITDA in Höhe von 21,2 Mio. Euro, wie die Gesellschaft mitteilt.Aufgrund der gestiegenen Abschreibungen sank das Betriebsergebnis (EBIT) stärker und lag bei -19,9 Mio. Euro (vs. -6,292 Mio. Euro). Das Perioden- ergebnis lag bei -21,0 Mio Euro (vs -9,1 Mio.). Der Auftragsbestand erreichte zum Stichtag einen Wert von 7.258 Mio. Euro (- 2,2 Prozent), der Auftragseingang reduzierte sich im 1. Quartal 2020 um 17,2 Prozent auf 1.135 Mio. Euro und zeigt damit deutlich den ...

