Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch erneut fester.Plus 0,22 Prozent auf 11.530,20 Punkte standen beim DAX zu Beginn des Handels an der Kurstafel.Der Erholungsrally geht auch am Mittwoch nicht die Luft aus. Seit dem Tief eines kleineren Rückschlags am Freitag rannte der DAX inzwischen bereits um fast 6 Prozent nach oben. Er schloss damit im Chart eine große Kurslücke, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte.Positiv ist, dass sich auch die Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...