eppf Gruppe verstärkt sich mit Marcus Offenhuber als Chief Client Officer und acht weiteren renommierten NeuzugängenDGAP-News: eppf S.A. acting for its Compartment A / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag eppf Gruppe verstärkt sich mit Marcus Offenhuber als Chief Client Officer und acht weiteren renommierten Neuzugängen27.05.2020 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Luxemburg, Frankfurt, 27. Mai 2020. Die eppf Gruppe baut ihr Team weiter aus. Im Mai 2020 hat sich der renommierte Banker Marcus Offenhuber als Chief Client Officer der Führungsmannschaft um Executive Chairman Robert Koller angeschlossen. Mit seiner herausragenden Expertise und seinem starken Branchennetzwerk wird er das Wachstum der Plattform weiter vorantreiben.Offenhuber arbeitete in den letzten 20 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen im Corporate und Investment Banking in Frankfurt und London, darunter bei der Commerzbank und Merrill Lynch / BAML. Zuletzt war er Co-Leiter des Investment Bankings bei der Raiffeisenbank International in Wien. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Mergers & Acquisitions, Bond Syndication und Transaction Management."Mit zahlreichen Innovationen wie z.B. dem ersten Corporate USPP aus Deutschland, der ersten ungerateten Corporate Hybridanleihe, einem der ersten Green Schuldscheine oder der ersten Unternehmensanleihe mit Negativrendite hat Marcus Offenhuber den Markt maßgeblich mitgestaltet", sagt Robert Koller, Executive Chairman von eppf. "Wir freuen uns, mit ihm einen der erfahrensten DCM-Banker an Bord zu haben und damit unser einzigartiges Team noch weiter auszubauen.""Als technologiegetriebene Plattform wird eppf den Anleihemarkt weiterentwickeln, effizienter gestalten und für neue Emittentengruppen öffnen", sagt Marcus Offenhuber. "Dazu möchte ich mit meiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten beitragen."Bereits in den Wochen zuvor hat sich die eppf-Gruppe mit acht weiteren Neuzugängen verstärkt:- Wolfgang Stolz - Non-executive Chairman: Wolfgang Stolz war mehr als 30 Jahre in leitenden Positionen in den Bereichen Aktien, Anleihen, Alternative Investments, Derivate und Strukturierte Produkte tätig, darunter Deutsche Bank, JP Morgan und UBS. Von 2006 bis 2019 war er CEO der von ihm gegründeten Prime Capital AG, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft für Alternative Investments, Infrastruktur und Private Debt. Seit Oktober 2019 ist Wolfgang Stolz Aufsichtsratsvorsitzender der Prime Capital AG, Frankfurt und der Prime Capital S.A., Luxemburg.- Axel Hoerger - Advisor: Axel Hoerger bekleidet seit Jahren Leitungspositionen im Finanzdienstleistungssektor. Vor seiner Tätigkeit als CEO von Lombard Insurance, der größten Versicherung in Luxemburg und eines der größten Finanzunternehmen im Blackstone-Portfolio, war er CEO von UBS Deutschland und blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei Goldman Sachs zurück.- Dr. Christian von Reventlow - CTO: Christian von Reventlow war über zweieinhalb Jahrzehnte auf Management- und Führungsebene in globalen Technologieunternehmen tätig. Dazu gehörten das Executive Committee von Telstra Australien, der Posten des Innovationsvorstands bei der Deutschen Telekom, Intel und HERE.com (Nokia/Microsoft). Darüber hinaus gründete er mehrere Startups.- Fabian Vandenreydt - Advisor: Fabian Vandenreydt verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Kapitalmarkt. Er war unter anderem mehrere Jahre lang Head of Capital Markets bei SWIFT. Heute ist er auch strategischer Berater des Abu Dhabi Global Market (ADGM) und Mitglied der Beratenden Arbeitsgruppe des Ständigen Ausschusses für Finanzinnovation der Europäischen Wertpapiermarktbehörde (ESMA).- Florian Waizenegger - CFOO: Florian Waizenegger verbindet Expertise in drei Schlüsselbereichen für eppf. Er hat fast ein Jahrzehnt lang an Transaktionen in den Bereichen DCM und M&A gearbeitet, zuletzt als VP für Goldman Sachs in London unter eppf Mitgründer Fred Creutz. Darüber hinaus verfügt er über weitere 6 Jahre Erfahrung in der Managementberatung, ergänzt durch Erfahrungen im Start-up-Sektor in den USA und Europa.- Aslihan Gedik - Head of International Business: Aslihan Gedik verfügt über umfassende Kenntnisse im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten und Devisen sowie in den Bereichen Aktiv-Passiv-Management, Geldmärkte und Finanzinstitutionen. In den vergangenen 20 Jahren war sie in leitender Position für internationale Banken und institutionelle Investoren tätig, darunter als CIO und Deputy General Manager der OYAK Anker Bank GmbH sowie zuletzt als Head of Treasury bei der Mitsubishi Corporation Bank, MCE Bank GmbH. Seit 2011 ist Gedik Mitglied des Beirats des OMFIF Official Monetary and Financial Institutions Forum. Sie bringt unersetzliche Treasury-Expertise zu eppf mit.- Chris Lewis - Chief Automation & Document Production Officer: Chris Lewis verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Rechts- und Finanzdienstleistungssektor. Zu seinen Schwerpunkten gehörten dabei die Erstellung und Automatisierung von Rechtsdokumenten unter Einbeziehung von Technologie. Chris Lewis hat dabei sowohl für große internationale Anwaltskanzleien als auch für internationale Investmentbanken gearbeitet.- Jochen Terpitz - Advisor renewables and energy: Jochen Terpitz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und Verhandlung von Energie- und regulierten Infrastrukturfinanzierungen bei großen internationalen Anwaltskanzleien. Er berät Projektentwickler, Kreditgeber und Finanzinvestoren bei Projekten im Bereich Erneuerbarer Energien sowie bei Nachhaltigkeitsprogrammen.Über die eppf Gruppe Die eppf Gruppe besteht aus der eppf S.A., einer regulierten Verbriefungsgesellschaft nach Luxemburger Recht sowie der eppf Services S.A. Als unabhängiger capital-markets-as-a-service (CMaaS)-Anbieter mit volldigitalisierter und -automatisierter Finanzinfrastruktur vernetzt die eppf Gruppe Emittenten, Investoren sowie Banken und ist in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette der Emission von Finanzierungsprodukten aus einer Hand abzubilden. 