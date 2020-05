Guten Morgen, der DAX zeigt sich weiterhin stark und konnte am Vortag die Marke von 11.500 Punkten erobern. Der DAX ging bei 11.504 Punkten aus dem regulären Handel und rutschte nachbörslich bis 11.470 Punkte ab. Das zuvor noch offene Gap bei 11.447 Punkten wurde am Vortag geschlossen. In der Nacht ging es dann wie so oft in den vergangenen Handelstagen wieder kräftig aufwärts, so dass der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 11.580 Punkten deutlich höher notiert. Im Bereich von 11.600 Punkten befindet ...

