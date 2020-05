Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar leichter tendiert. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0953 Dollar, nachdem er am Vorabend in New York mit 1,0990 Dollar gehandelt worden war.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0975 Dollar festgelegt.Gestützt werde die Gemeinschaft nach Einschätzung der Helaba-Anlaysten von einer erhöhten ...

