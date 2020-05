Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schnabel: PEPP-Volumen von Inflationsausblick abhängig

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) nach den Worten von Direktorin Isabel Schnabel dem mittelfristigen Inflationsausblick anpassen. In einem Interview mit der Financial Times sagte Schnabel auf die Frage, ob dem 750 Milliarden Euro schweren Programm wegen des aktuell hohen Ankauftempos die Mittel auszugehen drohten: "In der nächsten Woche findet eine EZB-Ratssitzung statt und zugleich werden wir neue Stabsprojektionen (zu Inflation und Wachstum) veröffentlichen." Der Rat werde diese Zahlen sehr genau prüfen.

Ifo-Beschäftigungsbarometer legt im April etwas zu

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Mai auf 88,3 von 86,3 Punkten im April gestiegen. "Trotz dieses Anstiegs wird die Zahl der Entlassungen die der Einstellungen übersteigen", teilte das Ifo-Institut mit. "Die deutschen Unternehmen gehen weiter von sinkenden Mitarbeiterzahlen aus. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird somit zunehmen."

Frankreichs Geschäftsklima bleibt im Mai sehr schwach

Das Geschäftsklima in der französischen Industrie ist im Mai sehr schwach geblieben. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, stieg der Indikator auf 70 von 68 im April. Ökonomen hatten jedoch einen viel stärkeren Anstieg auf 86 erwartet. Mit 70 Punkten liegt der Indikator weit unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Zählern. Im April hatte der Index wegen der Pandemie 30 Punkte eingebüßt, der größte Verlust in einem Monat seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1976.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 179.364 angegeben - ein Plus von 362 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 181.200 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 8.349 Todesfälle und damit 47 mehr als am Vortag, die JHU 8.372 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 162.800.

Schäuble warnt vor "Verschwörungsspinnern" und mahnt zum Nachdenken

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Teilnehmer von Corona-Demonstrationen vor einer Vereinnahmung durch "Spinner" gewarnt. "Um sich vor Beifall aus der falschen Ecke zu schützen und um nicht irgendwelchen Verschwörungsspinnern auf den Leim zu gehen, empfehle ich, genau zu prüfen und zu überlegen: Ist das Umfeld, in dem ich demonstriere, das richtige?", sagte Schäuble der Nachrichtenagentur AFP.

Kontaktbeschränkungen werden bis zum 29. Juni verlängert

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen bis Ende Juni verständigt. Die Maßnahmen sollen bis zum 29. Juni gelten, wie das Bundespresseamt am Dienstagabend mitteilte. Vorgesehen ist, dass sich künftig bis zu zehn Menschen oder die Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum treffen dürfen.

Deutschland bei Frauenquote in internationalem Vergleich auf letztem Platz

Bei den gesetzlichen Regeln für mehr Frauen in Führungspositionen schneidet Deutschland in einem internationalen Vergleich schlecht ab. Von zehn europäischen Ländern, die eine gesetzlich bindende Geschlechterquote für große Unternehmen haben, hat die Bundesrepublik die schwächsten Vorgaben, wie aus einer Studie des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (IMU) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht.

Trump im Konflikt mit Twitter

Zwischen US-Präsident Donald Trump und dem von ihm vielgenutzten Internetdienst Twitter ist es zu einem heftigen Konflikt gekommen. Das Unternehmen kennzeichnete erstmals Botschaften des Präsidenten als inhaltlich irreführend. In diesen zwei Tweets ging es um vermeintliche massive Betrügereien bei Briefwahlen. Trump reagierte wütend auf die Twitter-Maßnahme und warf der Firma vor, sich in die Präsidentschaftswahl im November "einzumischen".

Trump: Hongkong könnte Status als internationaler Finanzplatz einbüßen

US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass Hongkong im Fall der Umsetzung des geplanten chinesischen Sicherheitsgesetzes seinen Status als internationaler Finanzplatz verlieren könnte. Es sei "schwer vorstellbar, wie Hongkong ein Finanzzentrum bleiben kann, wenn China übernimmt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, in Washington. Sie betonte, dass diese Warnung direkt vom Präsidenten komme.

Fitch stuft Argentinien auf "RD" ab

Fitch hat den Daumen über die Kreditwürdigkeit Argentiniens weiter gesenkt. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittenten-Ausfall-Rating (IDR) des Landes auf RD (Restricted Default) von C gesenkt. Die Regierung habe es nicht vermocht, innerhalb der am 22. Mai abgelaufenen 30-Tages-Nachfrist die Zinszahlungen für drei Staatsanleihen zu leisten.

Indien empfiehlt Einsatz von Hydroxychloroquin gegen Coronavirus-Infektion

Trotz der Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor möglichen Gesundheitsrisiken beim Einsatz von Hydroxychloroquin gegen die Coronavirus-Infektion ist das Mittel jetzt in Indien offiziell für den Kampf gegen die Pandemie empfohlen worden. Die oberste biomedizinische Forschungseinrichtung des Landes erklärte, indische Studien hätten ergeben, dass Hydroxychloroquin "keine größeren Nebenwirkungen" habe.

+++ Konjunkturdaten +++

*Norwegen März Arbeitslosenquote bereinigt 3,6%

*Norwegen März Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,7%

