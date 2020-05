München (ots) - Zur Jahresmitte wartet Joyn mit einer Reihe neuer exklusiver Filme und Serien auf. Ob internationales Action-Abenteuer, deutsche Verwechslungskomödie oder vielfältiger Serien-Spaß: Der Juni auf Joyn wird bunt!"Ghost in the Shell" - das actionreiche Science-Fiction-Abenteuer exklusiv ab 1. Juni auf Joyn PLUS+:Um ihre Vitalfunktionen zu verbessern, haben Menschen in naher Zukunft die Möglichkeit, synthetische Körperteile und Organe in ihre Körper zu implantieren. Major Mira Killian (Scarlett Johansson) ist die erste ihrer Art. Um ihr Leben zu retten, wurde einzig ihr Gehirn in einen vollständig synthetischen Körper eingesetzt. Ausgestattet mit einer Reihe übermenschlicher Fähigkeiten, ist sie ab diesem Moment Teil einer Spezialeinheit gegen Cyberterrorismus. Auf der Suche nach einem neuen, gefährlichen Widersacher sieht sie sich plötzlich einer unerwarteten Wahrheit gegenüber: Ihr Leben wurde nicht gerettet - es wurde ihr gestohlen! Für Mira Killian beginnt eine Reise in die Vergangenheit, um die Person zu stellen, die dafür verantwortlich ist."High Society - Gegensätze ziehen sich an" - die romantische Culture-Clash-Komödie exklusiv ab 2. Juni auf Joyn PLUS+:Anabel von Schlacht (Emilia Schüle) genießt ihr luxuriöses Leben in vollen Zügen. Als unerwartet zum Vorschein kommt, dass die verwöhnte High-Society-Göre bei der Geburt vertauscht wurde, gerät ihr Leben aus den Fugen. Prompt beginnt für sie der soziale Abstieg. Aus der Luxusvilla wird ein Plattenbau, aus ihrer Freizeit ein erniedrigender Job. Trotz der vielen Veränderungen und Einbußen findet Anabel in ihrer leiblichen Familie endlich echte Freunde. Mit der Zeit erkennt sie die wahre Bedeutung von Familie und lernt, dass Butter keine 4,99 Euro kostet."The Good Place" - die vierte Staffel der US-amerikanischen Fantasy Sitcom exklusiv ab 4. Juni auf Joyn PLUS+:"The Good Place" ist zurück! Die vierte Staffel markiert das Ende der beliebten Comedy-Serie. Die Handlung konzentriert sich erneut auf Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), eine verstorbene junge Frau, die im Jenseits aufwacht und von Michael (Ted Danson) als Belohnung für ihr angeblich rechtschaffenes Leben im "Good Place" willkommen geheißen wird. Im Laufe der Serie bekommt die Fassade des scheinbar perfekten Ortes allerdings einige Risse. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen ist sich Eleanor bewusst, dass es sich bei ihrer Aufnahme im "Good Place" um einen Fehler handeln muss. Schließlich behaupten sie und Michael sogar, dass die Zuordnung der Menschen zum "Good Place" oder zum exakten Gegenstück, dem "Bad Place", grundlegend fehlerhaft ist. In der vierten Staffel bekommen sie nun die Chance, ihre Hypothese zu bestätigen."Atlanta Medical" - die dritte Staffel der unkonventionellen Krankenhausserie exklusiv ab 10. Juni auf Joyn PLUS+:Alles, was du über Medizin weißt, ist falsch. Das lernt der junge Harvard-Absolvent und Assistenzarzt Devon Pravesh (Manish Dayal) auf die harte Tour. Er wird vom genialen und unkonventionellen Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) betreut. Dieser zeigt dem Neuling ungeschönt die guten und die schlechten Seiten der modernen Medizin, wo es kein Schwarz und Weiß gibt und die moralischen Grenzen immer wieder in Frage gestellt werden.Joyn veröffentlicht wöchentlich eine neue Episode der dritten Staffel nach der TV-Ausstrahlung."Krass Klassenfahrt" - die siebte Staffel der Influencer-Hit-Serie exklusiv ab 22. Juni auf Joyn:Die Klassenfahrt geht weiter und startet aufregender denn je: mit zwei neuen Mitschülerinnen, einem zugelaufenen Hund, Rassismus, einem neuen Master-Plan von Stanley sowie einem YouTuber, der ein Auge auf Frau Bra geworfen hat. Hinzu kommen jede Menge Gefühle, Teenager-Probleme und natürlich Drama, die diese Reise zum größten je dagewesenen Abenteuer der verrückten Chaos-Klasse 12C werden lassen.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.