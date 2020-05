München (ots) - Im Remake der 70er-Jahre-Kultserie ermittelt TV-Star Marc Warren smart und unnahbar in den Straßen Amsterdams.Ein ungewöhnlicher Ermittler nimmt in der neuen Serie "Kommissar Van der Valk" die Arbeit auf. Titelheld in der Rolle des charismatischen Kommissars ist der britische TV-Star Marc Warren, der mit seiner melancholischen Coolness an sein Idol Steve McQueen erinnert. Scharfsinnig, unnahbar und mit klarer Kante heftet sich Piet Van der Valk in den Straßen Amsterdams dem Kapitalverbrechen unerbittlich an die Fersen. Die neuen Filme greifen dabei die Titelfigur der gleichnamigen Kultserie aus den 1970er und 1990er Jahren auf, spielen aber im heutigen Amsterdam und zeichnen sich durch moderne Plots und Charaktere aus. Das Erste zeigt die Serie "Kommissar Van der Valk" in deutscher Erstausstrahlung am Pfingstmontag, 1. Juni, sowie Sonntag, 14. Juni und 21. Juni 2020, jeweils um 21:45 Uhr. Neben Marc Warren spielen Maimie McCoy, Luke Allen-Gale, Elliot Barnes-Worrell, Darrell D'Silva und Emma Fielding die Kripo-Kollegen Van der Valks. Grundlage der Filme sind Motive aus den Krimis des 2003 verstorbenen Bestseller-Autors Nicolas Freeling.Gleich im ersten Fall "Duell in Amsterdam" bestätigt sich für Kommissar Van der Valk, dass tödlicher Hass Politik und Wahlkampf infiltrieren. Als in Amsterdams Innenstadt unabhängig voneinander zwei Leichen gefunden werden, scheint die Mordopfer nichts zu verbinden. Doch der Ermittler und sein Team glauben nicht an einen Zufall ... Drehbuch-Autor Chris Murray zu "Kommissar Van der Valk": "Wir wollten eine Serie, die modern und zeitgemäß ist ... Der Drehort Holland spielte uns dabei in die Hände. Niemand erwartet bei Amsterdam, dass alles nach Vorschrift geht."Die Sendetermine im Überblick:Kommissar Van der Valk - Duell in AmsterdamPfingstmontag, 1. Juni 2020, 21:45 UhrKommissar Van der Valk - Rauschendes AmsterdamSonntag, 14. Juni 2020, 21:45 UhrKommissar Van der Valk - Zerrissenes AmsterdamSonntag, 21. Juni 2020, 21:45 Uhr Online First: Alle drei Filme ab 29. Mai 2020, 21:45 Uhr, in der ARD Mediathek unter http://www.ardmediathek.de verfügbar.Die Serie "Kommissar Van der Valk" ist eine Produktion von Company Pictures in Ko-Produktion mit NLFilm & TV, ARD Degeto (Redaktion: Sebastian Lückel), Masterpiece und All3Media International.Weitere Informationen zu den Filmen unter www.daserste.dePressekontakt:Leo Boll, ARD DegetoTel: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.deUlrike Seiler, Medusa MedienagenturTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4607005