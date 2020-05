Für Zalando zahlt sich die Corona-Krise nach anfänglichen Schwierigkeiten aus. Nachdem am Anfang der Krise kaum jemand an den Kauf von Bekleidung gedacht hatte, zog das Geschäft deutlich an - und sorgte für steigende Aktienkurse. Wegen der guten Geschäfte ab April und der starken Kundengewinnung traut sich das Unternehmen im laufenden Jahr trotz der Corona-Pandemie ein deutliches Umsatzplus zu. Zalando-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...