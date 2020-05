BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion im Bundestag hat die zögerliche Haltung der CSU bei der Lockerung der Reisebestimmungen in Europa kritisiert. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es in der Koalition noch Abstimmungsbedarf gibt, sagte der außenpolitische Fraktionssprecher, Nils Schmid, im Deutschlandfunk. "Es ist auch nicht überraschend, dass die CSU lieber geschlossene Grenzen haben will als geöffnete. Aber zu glauben, dass man mit Reiseverboten eine Pandemie bekämpfen kann, das ist doch etwas zu einfach gedacht."

Eigentlich hatte das Bundeskabinett am heutigen Mittwochmorgen ein Eckpunktepapier beraten sollen, das die Aufhebung der Reisewarnungen für 31 Länder am 15. Juni vorsah. Doch wegen Bedenken der CSU war der Termin nochmals verschoben worden. Schmid betonte, viel wichtiger sei die europaweite Abstimmung "und die ist jetzt ja geschehen".

"Wir haben eine gute Entwicklung in vielen europäischen Ländern, was die Eindämmung der Corona-Pandemie anbelangt." Der Vorschlag des Auswärtigen Amtes habe auch nicht einfach eine völlige Freigabe vorgesehen, sondern es seien Kriterien wie die Zahl der Neuinfektionen oder die Einhaltung von Schutzbestimmungen vorgesehen. "Deshalb gehen wir da sehr überlegt vor, sehr behutsam vor", so der SPD-Außenpolitiker. Grundsätzlich stünden die Chancen für eine Aufhebung der Reisewarnungen daher "sehr gut, denn wir wollen ja Klarheit schaffen für die beginnenden Sommerferien".

Schmid erklärte, wegen der europäischen Solidarität in Pandemiezeiten sei es wichtig, "dass die Sommersaison nicht völlig ins Wasser fällt, sondern dass es Möglichkeiten gibt, unter bestimmten Schutzvorkehrungen im europäischen Ausland Urlaub zu machen." Allerdings gebe es beim Urlaub keine hundertprozentige Sicherheit. Wer wirklich sicher sein wolle, der könne auch in Deutschland schöne Urlaubstage erleben.

