Die in der Coronapandemie weitverbreiteten Masken stellen ein Problem für Gesichtserkennungssysteme dar. Abhilfe können Masken-Selfies auf Instagram schaffen - auch wenn deren Urheber nichts davon wissen. Nach einer mehrjährigen Testphase begann die Londoner Polizei Anfang 2020 mit dem Rollout ihres Echtzeitgesichtserkennungssystems. Dann kam die Coronakrise und erreichte, was britischen Datenschützern nicht gelingen wollte: Die Polizeibehörde denkt erstmals öffentlich darüber nach, den Start zu verschieben. Denn auch in der englischen Hauptstadt gehören Gesichtsmasken mittlerweile zum Alltag. ...

