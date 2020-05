München (ots) - LinkedIn unterstützt während der Corona-Pandemie: Kostenlose Kurse zur Weiterbildung auf LinkedIn Learning / kostenlose Stellenanzeigen und Beratung für systemrelevante Unternehmen / Initiativen für (lokale) Händler und GastronomenLinkedIn bietet seinen Mitgliedern in der aktuellen Zeit sowohl Möglichkeiten zum Austausch als auch Weiterbildungen, Services und Initiativen, die das Netzwerk gratis zur Verfügung stellt. Diese Unterstützung kommt gut an: In Deutschland, Österreich und der Schweiz wuchs LinkedIn alleine im ersten Quartal dieses Jahrs um über 500.000 Mitglieder und feiert nun das Erreichen der 15-Millionen-Marke.Kontaktbeschränkungen und Homeoffice bringen mehr Menschen auf digitalen Plattformen zusammen. Business-Netzwerke sind in diesen Zeiten besonders gefragt: Auf dem weltweit größten digitalen Netzwerk für beruflichen Austausch stieg die Zahl der Nutzerbeiträge in der DACH-Region verglichen zum Vorjahr um 69 Prozent, das Engagement nahm zwischen Februar und April 2020 weltweit um 811 Prozent zu - der populärste Hashtag ist und bleibt dabei COVID19.Seit April sind zudem weltweit rund 275 Online-Weiterbildungskurse in verschiedenen Sprachen frei zugänglich; Unternehmen in systemrelevanten Bereichen können auf LinkedIn kostenlos Stellenanzeigen veröffentlichen (https://business.linkedin.com/talent-solutions/urgent-hiring) sowie Insights und professionelle Beratung erhalten. Darüber hinaus hat LinkedIn gemeinsam mit dem Webseitenanbieter GoDaddy ein Projekt gestartet, um kleine Händler und Gastronomen zu unterstützen. Diese gemeinsame Initiative ermöglicht es, schnell und unkompliziert eine eigene Internetpräsenz aufzubauen, um somit für ihre Kunden digital erreichbar zu sein.Kostenlose berufliche WeiterbildungDigitale Weiterbildung ist ein Thema, das verstärkt in den Fokus von vielen Unternehmen und insbesondere auch Arbeitnehmern gerückt ist. Allein im April 2020 streamten LinkedIn Mitglieder weltweit über 7,7 Millionen Stunden Lerninhalte via LinkedIn Learning. Weltweit stellt LinkedIn derzeit 275 seiner Kurse in sieben verschiedenen Sprachen frei zur Verfügung (https://www.linkedin.com/pulse/pl%C3%B6tzlich-im-homeoffice-hier-finden-sie-kostenlose-kurse-hagermark/), zu Themen wie Fernarbeit, Achtsamkeit oder dem richtigen Umgang mit Videokonferenzprogrammen."LinkedIn ist ein sehr lebendiges Netzwerk und für immer mehr Menschen fester Bestandteil des Berufslebens. Gerade in der jetzigen Zeit ist es für uns enorm wichtig, unseren Mitgliedern einen Ort für aktiven Austausch zu aktuellen Themen zu bieten und bei der Jobsuche zu unterstützen. Digitale Weiterbildung, virtuelle Konferenzen und Events, digitales Kennenlernen und Anbahnung von Geschäftskontakten werden maßgeblich dazu beitragen, den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und Berufstätigen positiv zu beeinflussen", sagt Barbara Wittmann, Country Manager DACH bei LinkedIn.Unterstützung und Initiativen"Viele Unternehmen, die in der Krise wichtige Bereiche für die gesamte Gesellschaft aufrechterhalten, haben einen großen Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Personalbereich ist dort stark gefordert - deswegen unterstützen wir seit Anfang April Unternehmen aus systemrelevanten Bereichen bei der Mitarbeitergewinnung, indem wir ihnen freie Stellenanzeigen, sowie Beratung durch unsere Experten anbieten", sagt Wittmann.Viele der Hilfsangebote auf der Plattform kommen zudem von den Mitgliedern selbst, die sich in der Coronakrise solidarisch zeigen. So unterstützt die Initiative "Händler helfen Händlern (https://www.haendler-helfen-haendlern.com/)" Einzelhändler, deren Umsatz in den letzten Monaten eingebrochen ist. In einer LinkedIn-Gruppe tauschen sich die mittlerweile über 2.600 Mitglieder - darunter Händler, Handels- und Wirtschaftsverbände, Journalisten und Handelsexperten - kontinuierlich aus und unterstützen sich gegenseitig.Websites für Händler und Gastronomen mithilfe von GoDaddyNicht jedes Geschäft oder jeder Gastronom betreibt eine eigene Webseite oder einen eigenen Onlineshop. Doch viele können ihr stationäres Geschäft aufgrund der virusbedingten Einschränkungen noch nicht wie gewohnt führen und auch nach Lockerung der Kontaktbeschränkungen bevorzugen viele Menschen das Einkaufen im Internet. Daher bietet LinkedIn gemeinsam mit dem Webseitenanbieter GoDaddy jetzt eine Starthilfe für kleine Händler und Gastronomen an: Auf UnserViertel.online (https://unserviertel.online/wie-es-funktioniert/) können sich diese registrieren, um schnell und unkompliziert eine eigene Internetpräsenz aufzubauen. Nutzer können Profile mit Kontaktdaten, Öffnungszeiten und einer Kurzbeschreibung ihres Geschäfts anlegen. Hier lassen sich dann lokale Dienstleister, Geschäfte und Angebote finden.Über LinkedInMit über 690 Millionen Mitgliedern weltweit und über 15 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter auf die Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. 