In unserer Analyse vom 19.05.20 Adidas: Da ist der Ausbruch! hatten wir über das charttechnische Break der Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) berichtet und damit verbunden ein neues Kursziel auf der Oberseite bei 230 Euro berechnet. Am gestrigen Handelstag kletterte der Sportartikelhersteller im Hoch bis auf 230,70 Euro und konnte damit dieses Ziel abarbeiten. Heute setzt sich der Trend sogar noch weiter fort, am frühen Vormittag notiert der Kurs ...

