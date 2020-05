BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen wollen mit einem nachhaltigen und milliardenschweren Konjunktur- und Investitionsprogramm die Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie bekämpfen. Notwendig sei ein kurzfristiges Konjunkturprogramm von 100 Milliarden sowie ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre, heißt es in den 48-seitigen Eckpunkten, die die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, in Berlin vorstellten.

Die Grünen stellten damit als erste Fraktion ein Gesamtkonzept für die Bewältigung der Krise vor, sagte Hofreiter. "Wir machen damit das, was wir von der Regierung einfordern." Das Investitionsprogramm sei das "Herzstück" des Vorschlags und sehe gezielte Anreize für Klimaschutz und Digitalisierung für die Unternehmen vor.

In dem Konzept "Zukunftspakt: Für einen Aufbruch aus der Krise" heißt es, es werde "massiver Anstrengungen und weiterer beispielloser Programme bedürfen". Dazu fordern die Grünen in einem ersten Schritt für Branchen, die pandemiebezogenen Auflagen unterliegen, weiterhin Direktzuschüsse, Kredite oder Instrumente wie das Kurzarbeitergeld. In einem weiteren Schritt seien 100 Milliarden Euro nötig, um die Konjunktur zu stabilisieren und neue wirtschaftliche Dynamik zu entfachen. Daran schließt sich das 500-Milliarden-Investitionsprogramm an: "Die kommende Dekade muss eine Dekade des Aufbruchs sein, wenn wir die Menschheitsaufgabe Klimaschutz bewältigen und ökonomisch den Anschluss an Zukunftstrends wie die Digitalisierung halten wollen."

Mit ihrem Plan stellen sich die Grünen auch klar gegen Kaufprämien, wie sie etwa die Autoindustrie von der Politik fordert. "Es wäre kurzsichtig, jetzt nach altem Muster mit Abwrackprämien den Absatz von Verbrennern anzukurbeln, mal wieder nach Steuersenkungen zu rufen oder die alten Grabenkämpfe um gemeinsame Haftungen in der Eurozone weiterzuführen", heißt es in dem Programm. Klassische Konjunkturprogramme, die im Wesentlichen das Alte restaurierten, seien jetzt der falsche Weg. Notwendig seien vielmehr Programme, "die auf eine Erneuerung der Wirtschaft zielen, die sozial-ökologische Transformation voranbringen und den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken".

May 27, 2020

