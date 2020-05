Lausanne (ots) - Eine neue Studie(1) von Sucht Schweiz und dem GREA wirft ein Schlaglicht auf die Online-Geldspiele und die Spielenden kurz vor der Öffnung des Online-Geldspielmarktes. Es zeigt sich, dass die Personengruppen, die online resp. offline spielen, sich wenig überschneiden. Rund 10 % der Online-Spielenden haben Probleme damit, die 18- bis 29-Jährigen sind überdurchschnittlich betroffen. Zudem sind die Grenzen zwischen Online-Geldspielen und E-Games mehr und mehr fliessend, was für junge Menschen problematisch sein kann. Dies umso mehr, als dass Provider das Spielverhalten mittels Datenanalyse steuern können.Seit dem Inkrafttreten des neuen Geldspielgesetzes im letzten Jahr dürfen Schweizer Casinos Geldspiele auch im Internet anbieten. Um in Zukunft die Auswirkungen dieses Gesetzes auf das Spielverhalten messen zu können, hat das Westschweizer Programm zur Bekämpfung der Spielsucht (PILDJ) Sucht Schweiz und das GREA (Groupement Romand d'Etudes des Addictions) beauftragt, eine Bestandesaufnahme der Spielgewohnheiten kurz vor der Liberalisierung durchzuführen. Damit liegt eine erstmalige Analyse der Online-Spielpraktiken im Jahr 2018 vor. Ein Update mit den Veränderungen nach der Liberalisierung soll im Jahr 2022 veröffentlicht werden.Die wichtigsten ResultateDie von Sucht Schweiz durchgeführte quantitative Analyse hat unter anderem folgende Punkte ans Licht gebracht:- Die überwiegende Mehrheit der Online-Spielenden fröntenLotterien, Nummernspielen, Sportwetten, und/oder kaufteRubbellose. Poker und andere Formen des Geldspiels waren in derMinderheit. - Lotterien, Nummernspiele oder Rubbellos-Angebote wurden fastausschließlich auf nationalen Plattformen genutzt, während beiSportwetten von fast zwei Dritteln der Spielenden ausländischeAngebote bevorzugt wurden. - Fast zehn Prozent der Online-Spielenden, berichteten vonmittelschweren bis schweren Problemen mit diesen Geldspielen.18- bis 29-Jährige sind überdurchschnittlich betroffen. - In der Stichprobe stehen Spielende mit mittlerem Risiko undproblematisch Spielende für knapp die Hälfte der Einnahmen ausOnline-Geldspielen. - 60 % der Online-Spielenden haben in letzten 12 Monaten nicht anOffline-Spielen teilgenommen. Die Personengruppen, die offlineund online spielen, überschneiden sich also nur zu einem kleinemTeil. In den vertieften Interviews mit einer kleinen Anzahl von Personen, die online um Geld spielen oder "Free-to-Play"-Videogames spielen, haben die vom GREA Befragten in der Regel angegeben, dass sie sich selber Limiten bezüglich Geldeinsatz, Spielfrequenz und Spieltyp setzen. Für diese Spielenden ist das Spiel weder eine harmlose Freizeitbeschäftigung, die schrankenlos betrieben werden kann, noch eine suchtgenerierende Aktivität, von der man sich fernhalten sollte.Lootboxes, Pay-to-Win, etc: Miktotransaktionen und junge Menschen im FokusDer dritte Teil der Studie bietet eine Literaturübersicht zur aufgekommenen Vermischung von Geld- und Videospielen. Während einige Geldspiele wie Videospiele daherkommen, animieren eigentlich kostenlose Videospiele die (oft Minderjährigen) dazu, Geld für bessere Gewinnchancen oder die neuste Ausrüstung für ihre Avatare auszugeben. Einige Spielanbieter sammeln zudem Daten zum Verhalten der Spielenden, um diese zu höheren Ausgaben zu bewegen.Die Resultate zeigen, dass die Spielenden, insbesondere Kinder und Jugendliche, verstärkt über Mikrotransaktionen aufgeklärt werden müssen. Zudem sollte die Früherkennung von problematisch Spielenden in allen Bereichen verstärkt werden.(1) https://www.grea.ch/rapport-jhalDie neue Studie kann hier konsultiert werden:www.grea.ch/sites/default/files/rapport_jhal_20200525-v1.0.pdfSucht Schweiz ist ein nationales Kompetenzzentrum im Suchtbereich. Sie betreibt Forschung, konzipiert Präventionsprojekte und engagiert sich in der Gesundheitspolitik. Das Ziel ist, Probleme zu verhüten oder zu vermindern, die aus dem Konsum von Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen hervorgehen oder durch Glücksspiel und Internetnutzung entstehen.Die vorliegende Medienmitteilung finden Sie hier:http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungenUmfassende Informationen zu Sucht Schweiz finden Sie auf unserer Websitewww.suchtschweiz.chPressekontakt:Markus MeuryMediensprechermmeury@suchtschweiz.chTel.: 021 321 29 63Jean-Félix SavaryDirecteur GREAJf.savary@grea.ch079 345 73 19Original-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100848456