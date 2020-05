(shareribs.com) Chicago 27.05.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag fester. Vor allem die Sojabohnen konnten zulegen. Die Aussaat in den USA kommt weiterhin zügig voran. Nach dem verlängerten Wochenende ging es für die Agrarfutures am Dienstag nach oben. Grund dafür waren frische Käufe seitens Chinas, sowie die Erholung an Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Sojabohnen ...

