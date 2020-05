Bald soll die deutsche Corona-Tracing-App fertiggestellt sein - ihr Entstehungsprozess ist gekennzeichnet von emotionalen Diskussionen, Zweifeln und hohen Erwartungen. Henning Tillmann von D64 erklärt, was wir schon jetzt daraus lernen können.Im Juni soll die deutsche Corona-Tracing-App erscheinen. Zunächst von der Bundesregierung für April angekündigt, hat sich die App deutlich verzögert. Doch bereits vor ihrem offiziellen Start sorgt sie für große Emotionen: spätes Umschwenken der Bundesregierung, Zorn auf Datenschützerinnen und Datenschützer und insgesamt wahnsinnig hohe Erwartungen an den Impact der App - es geht hoch her. Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...