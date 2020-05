Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Vorgaben aus Asien sind gemischt, in China belastet der Handelskonflikt mit den USA in Japan kann sich der Nikkei im Plus behaupten. Die gute Stimmung hält an der deutschen Börse überraschend an. Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid 19 und die Wiederbelebung der Wirtschaft treiben an. Der Dax startet 0,5% im Plus, und klettert im frühen Handel über 11.600 Punkte. Die Frage tut sich weiter auf: Ist das bereits die Erholungs-Rallye, die keiner verpassen will, oder lehnen sich die Anleger aktuell zu weit aus dem Fenster? Einige Mediziner rechnen fest mit einer zweiten Welle des Corona-Virus. Die Anleger zeigen dagegen Optimismus. Während zuerst eher Krisen-Gewinner, wieTech-Werte, Lieferdienste und Konsumgüter gekauft wurden, scheinen jetzt die Reise- und Touristik-Branche, die zyklischen Werte, attraktiv zu sein.