Luxemburg/Berlin (ots) - Was für ein Typ bin ich denn eigentlich? Wer auf diese Frage schon eine Antwort gefunden hat - zumindest wenn es um die fruchtigen Sorten von 28 BLACK geht - weiß ganz genau, an welchem Tag er beim neuen Gewinnspiel des Energy Drinks mitmachen sollte: montags, wenn es heißt "Black is beautiful", mittwochs, wenn es um "Geschmack und eine gute Figur" geht oder freitags, wenn der "Hanf Dampf in allen Gassen" gefragt ist. Wer seinen persönlichen Stil noch nicht gefunden hat oder nach einer Typveränderung strebt, der kann sein Glück auch an jedem der drei Spieltage versuchen.Bereits nach einer Runde Memory und anschließender Registrierung winkt, je nach Typ und Spieltag, die Chance auf ein 4-Pack 28 BLACK Açaí, Absolute Zero Guava-Passion Fruit oder Hanf - die passende Sonnenbrille inklusive. Ebenfalls inklusive ist die Behelfsmaske von 28 BLACK. "Aufgrund der allgemeinen Maskenpflicht haben wir uns kurzerhand entschlossen, auch einen Beitrag in der Krise zu leisten und Masken produzieren lassen, die wir bei unserem Gewinnspiel oder beim Kauf eines Trays im Online Shop dazugeben", erläutert Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Ganz gleich welcher Typ man nun ist, für coole Typen heißt es auf jeden Fall 'Maske auf'.Die 28 BLACK Masken mit dem Hashtag Augenlächeln sind aus schwarzer Baumwolle und werden in Europa hergestellt. Die Masken aus doppellagigem Material können bei 60° in der Waschmaschine gewaschen werden und sind damit wiederverwendbar. Alle verwendeten Grundmaterialien sind nach Oekotex © Standard 100 zertifiziert. Die Masken gibt es ab dem 02.06.2020 exklusiv im Online Shop beim Kauf eines Trays 28 BLACK dazu sowie beim aktuellen 28 BLACK Gewinnspiel unter www.28black.de (http://www.28black.de). Das Gewinnspiel läuft vom 02.06.2020 bis zum 12.07.2020.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.