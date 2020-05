publity AG: publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe publity AG: publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.27.05.2020 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungDIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.- publity-Anleihe 2020/2025 mit Zinskupon von 5,5 % p.a. und fünfjähriger Laufzeit- Rückzahlung zum Nennbetrag am Laufzeitende im Juni 2025- Vorstandsvorsitzender/Mehrheitsaktionär garantiert Mindestemissionsvolumen von EUR 50 Mio.- Umtausch- und Mehrerwerbsangebot (in Deutschland und Luxemburg) an die Inhaber der Wandelanleihe 2015/2020 voraussichtlich vom 02.06.-15.06.2020- Allgemeines öffentliches Angebot (in Deutschland und Luxemburg) voraussichtlich vom 02.06.- 17.06.2020- Emissionserlös soll zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/2020 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werdenFrankfurt am Main, 27.05.2020 - Der Vorstand der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) hat am 25.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. beschlossen ("publity-Anleihe 2020/2025"). Die publity-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3) mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat eine Stückelung von EUR 1.000 und ist mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. ausgestattet. Am Laufzeitende werden die Schuldverschreibungen zum Nennbetrag von EUR 1.000 je Schuldverschreibung zurückgezahlt.Im Rahmen eines Umtauschangebots (in Deutschland und Luxemburg) können die Inhaber der von der publity begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5) ihre Wandelschuldverschreibungen - voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 15.06.2020 (18:00 Uhr MESZ) - in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 tauschen, wobei die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger je eingetauschter Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 je eine Schuldverschreibung der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von EUR 1.000 und zudem aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/2020 bis voraussichtlich zum 18.06.2020 (einschließlich) sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 20,00 je umgetauschter Wandelschuldverschreibung erhalten. Darüber hinaus können die Teilnehmer des Umtauschangebots während der Umtauschfrist weitere Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 zum Ausgabepreis von EUR 1.000 je Schuldverschreibung erwerben (Mehrerwerbsoption).Im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland und Luxemburg) können interessierte Anleger - voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 17.06.2020 (12:00 Uhr MESZ) - Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 erwerben, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Der Ausgabepreis beträgt EUR 1.000 je Schuldverschreibung und entspricht damit 100 % des Nennbetrages.Außerdem sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen - ebenfalls zum Ausgabepreis von EUR 1.000 je Schuldverschreibung - angeboten werden.Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity, Thomas Olek, hat die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) im Rahmen der Anleiheemission mindestens eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen übernehmen werde, die erforderlich ist, um - nach Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Platzierungen - ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens EUR 50 Mio. sicherzustellen.Es ist geplant, die publity-Anleihe 2020/2025 voraussichtlich ab dem 19.06.2020 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.Die Transaktion wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank begleitet.Die Erlöse aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 sollen zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/2020 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werden.Durch die aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 resultierende Neuaufnahme von Finanzverbindlichkeiten wird aller Voraussicht nach ein in § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 verankertes Kündigungsrecht der Wandelanleihegläubiger ausgelöst. Die nach Durchführung des Umtauschangebots noch verbliebenen Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 werden demnach im Nachgang zur Emission der publity-Anleihe 2020/2025 voraussichtlich berechtigt sein, von der publity die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen nach näherer Maßgabe von § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 zu verlangen. Den zur Bedienung solcher Rückzahlungsverlangen erforderlichen Betrag wird die publity auf einem Treuhandkonto separieren.Unabhängig davon hat die TO-Holding GmbH angekündigt, den Inhabern der Wandelanleihe 2015/2020 ihrerseits eine Übernahme ihrer Wandelschuldverschreibungen zu einem Angebotspreis von 99 % des Nennbetrages zzgl. anteiliger Stückzinsen anzubieten. Das betreffende freiwillige öffentliche Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH läuft voraussichtlich vom 28.05.2020 bis zum 15.06.2020.Im Ergebnis werden die Inhaber der Wandelanleihe 2015/2020 daher voraussichtlich die Möglichkeit haben, ihre Wandelschuldverschreibungen (i) in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 umzutauschen und dabei zudem die Umtauschprämie nebst anteiligen Stückzinsen zu erhalten, oder (ii) im Nachgang des öffentlichen Angebots der publity gegen Rückzahlung des Nennbetrages zzgl. aufgelaufener Zinsen anzudienen bzw. fällig zu stellen oder (iii) im Rahmen des Erwerbsangebots der TO-Holding GmbH zu 99 % des Nennbetrags zzgl. anteiliger Stückzinsen an diese zu verkaufen.Der für das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot sowie das allgemeine öffentliche Angebot der publity maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) auf der Website der publity (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 29.05.2020. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.DisclaimerDiese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot der publity AG ist ausschließlich der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) noch zu billigende und voraussichtlich am 29.05.2020 auf der Internetseite der publity AG (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" zu veröffentlichende Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt wird die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten. Investoren wird empfohlen, den von der CSSF auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich ab dem 29.05.2020 auf der Internetseite der publity AG (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der publity AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die CSSF nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.Der in dieser Veröffentlichung enthaltene Hinweis auf ein Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH an die Inhaber der von der publity AG begebenen Wandelanleihe 2015/2020 dient ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Das Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe der Bedingungen des von der TO-Holding GmbH zu veröffentlichenden Erwerbsangebots statt. Die publity AG macht sich das Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH und dessen Inhalt weder zu eigen noch bestätigt sie dies. Die publity AG übernimmt keinerlei Haftung für das Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH und/oder dessen Inhalt.Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.deÜber publityDie publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange