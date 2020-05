Aktien von Aston Martin (WKN: A2N6DH) zaubern eine wahre Kursrallye auf's Londoner Börsenparkett. Beendete der Luxusautohersteller die letzte Woche bei 35,46 GBP, leuchten heute bereits 52,30 GBP an der Kurstafel - eine Performance von +47,49%. Als Auslöser der Kursrallye gilt der am Dienstag offiziell vermeldete Abgang des zuletzt unglücklich agierenden CEOs Andy Palmer. Dieser war für den Launch einer Serie von Modellen verantwortlich, in einer Zeit, in der der Konzern tiefer und tiefer in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...