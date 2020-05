FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat Volkswagen mit "Hold" und einem Kursziel von 131 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autokonzern habe bei den Kohlendioxid-Bestimmungen am meisten aufzuholen und höhere Fixkosten als die Wettbewerber, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu seien keine Impulse für die Gewinnentwicklung abzusehen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 11:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



DE0007664039

