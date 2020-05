Bei Addiko (noch kein Jahr an der Börse) gibt es markante Umwälzungen, die auch CEO Ravzan Munteanu betreffen. Bis auf ein kurzes Hallo mit dem sehr freundlichen IR-Mann Edgar Flaggl konnten wir nie Kontakt zum Unternehmen aufbauen, aber Munteanu hat mich aus der Ferne beeindruckt. So hat er zB rund um das IPO 713.000 Euro in Addiko zu Kurs 16 Euro investiert, vor einem halben Jahr nochmal um knapp 75.000 Euro zu Kurs 14,93 Euro nachgelegt. Ein derartiges Commitment ist selten. Alles Gute Herrn Munteanu. Addiko Bank ( Akt. Indikation: 6,81 /6,86, 0,81%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)

