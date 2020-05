Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn es nicht sonderlich hell brennt und der Tunnel vielleicht noch lang ist, Börsianer nehmen, was sie kriegen können. Quelle: freepik.com In diesem Fall ist es die Wirtschaft, der dank der schrittweisen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen vielerorts wieder Leben eingehaucht wird. So steigt etwa das Verbrauchervertrauen in den USA leicht bzw. fällt nicht mehr ins Bodenlose. Ähnliches lässt sich auch in Deutschland beobachten. Der Konsument dürfte also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...