(Bitte beachten Sie, dass die Meldungen "Studie: US-Konzerne investieren weniger in Deutschland" um 05.18 Uhr und "ROUNDUP/Studie: Deutlich weniger US-Investitionen in Deutschland" um 06.30 Uhr einer Sperrfrist bis zum 28. Mai um 0.01 Uhr unterliegen. Die Meldungen sind irrtümlich bereits in den Dienst gelangt und wurden zudem in den beiden Konjunktur-Überblicken um 8.30 und 12.30 Uhr verwendet.)



/men/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de