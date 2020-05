Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission schlägt Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro vor

Die EU-Kommission schlägt einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro gegen die Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie vor. Dies teilte der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er sprach von einem "europäischen Durchbruch", um eine "beispiellose Krise" zu bewältigen. Nach AFP-Informationen sollen dabei 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an besonders von der Pandemie betroffene Länder fließen und 250 Milliarden Euro als Kredite.

Lagarde rechnet nicht mehr mit "mildem" Konjunkturszenario

EZB-Präsidentin Christine Lagarde rechnet nicht mehr damit, dass der Konjunktureinbruch infolge der Corona-Pandemie einem von der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang des Monats dargelegten "milden" Szenario folgen wird, das für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5 Prozent vorsah. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass das milde Szenario bereits überholt ist", sagte Lagarde. Es sei möglich, dass die Realität zwischen dem "mittleren" und dem "schweren" Szenario liegen werde, fügte sie hinzu. Diese Szenarien sahen BIP-Rückgänge von 8 bzw. 12 Prozent vor.

SocGen: EZB muss PEPP nicht im Juni aufstocken

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht von Societe Generale keinen zwingenden Grund, ihr Pandemiekaufprogramm PEPP schon im Juni aufzustocken. "Das ist ebenso gut im Juli oder September möglich, wenn der Konjunkturausblick klarer ist, oder falls im Sommer die Marktvolatilität zurückkehren sollte", schreibt Analyst Anatoli Annenkov in einem Kommentar. Sollten die in der nächsten Woche anstehenden Stabsprojektionen sehr pessimistisch ausfallen, sollte die EZB wenn überhaupt ihr APP-Programm aufstocken, meint Annenkov.

DIW: BIP bricht im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent ein

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht für das zweite Quartal eine drastische Konjukturverschlechterung. "Angesichts der bis in den Mai verordneten Lockdown-Maßnahmen dürfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent gegenüber dem ersten Vierteljahr einbrechen", erklärte das Institut zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Das DIW-Konjunkturbarometer falle im Mai auf einen neuen Tiefststand von 20 Punkten - im April habe der Wert für das zweite Quartal noch bei knapp 37 Punkten gelegen.

Frankreichs Wirtschaft droht im zweiten Quartal Absturz um 20 Prozent

Der französischen Volkswirtschaft steht im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise ein historischer Einbruch bevor: Das Statistikamt Insee rechnet nach eigenen Angaben für den Zeitraum zwischen April und Juni mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 20 Prozent. In einem optimistischen Szenario werde das BIP im gesamten Jahr um rund 8 Prozent fallen.

Karliczek plant 10 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will am kommenden Dienstag dem Koalitionsausschuss ein 10 Milliarden Euro teures Investitions- und Forschungsprogramm vorlegen. Damit sollen innovative Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen in Deutschland Wettbewerbsvorteile in der Corona-Krise aufbauen. "Momentan werden gerade auf den Weltmärkten die Karten neu gemischt", sagte Karliczek der Rheinischen Post. Das Investitionsprogramm, über das der Koalitionsausschuss beraten wird, müsse die Wirtschaft stimulieren.

Familienunternehmer fordern Abschaffung der Rente mit 63

Der Verband der Familienunternehmer hat die Abschaffung der Rente mit 63 gefordert, um die Rentenversicherung in der Corona-Krise zu entlasten. "Angesichts einbrechender Steuereinnahmen wird es dem Staat immer schwerer fallen, seine hohen Zuschüsse in die Rentenversicherung aufrechtzuerhalten", heißt es in einem "Anti-Rezessions-Programm" des Verbandes, das der Rheinischen Post vorliegt.

Umfrage: 20 Prozent glauben an Corona-Täuschung durch Medien und Politik

Etwa jeder fünfte Wahlberechtigte in Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge, dass Medien und Politiker die Gefahren durch das Coronavirus aus Täuschungsabsicht bewusst übertreiben. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von Infratest dimap für das Medienmagazin Zapp des Norddeutschen Rundfunks hervor. Unter Anhängern der AfD ist die Quote mit 54 Prozent demnach deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung.

SPD sieht bei Reiselockerungen noch Abstimmungsbedarf mit CSU

Die SPD-Fraktion im Bundestag hat die zögerliche Haltung der CSU bei der Lockerung der Reisebestimmungen in Europa kritisiert. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es in der Koalition noch Abstimmungsbedarf gibt, sagte der außenpolitische Fraktionssprecher, Nils Schmid, im Deutschlandfunk. "Es ist auch nicht überraschend, dass die CSU lieber geschlossene Grenzen haben will als geöffnete. Aber zu glauben, dass man mit Reiseverboten eine Pandemie bekämpfen kann, das ist doch etwas zu einfach gedacht."

Grüne wollen 600 Milliarden Euro für den Neustart der Wirtschaft

Die Grünen wollen mit einem nachhaltigen und milliardenschweren Konjunktur- und Investitionsprogramm die Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie bekämpfen. Notwendig sei ein kurzfristiges Konjunkturprogramm von 100 Milliarden sowie ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre, heißt es in den 48-seitigen Eckpunkten, die die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, in Berlin vorstellten.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Erzeugerpreise unverändert gg Vormonat

Schweden Apr Erzeugerpreise -3,0% gg Vorjahr

