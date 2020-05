Bei vielen Mietern scheitert der Wunsch, sich Wohneigentum zuzulegen, an der hohen Hürde namens Eigenkapital. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) macht nun einen neuen Vorschlag, wie diese Hürde leichter genommen werden könnte - und zwar so leicht, dass am Ende im Mieterland Deutschland erstmals mehr Haushalte im Eigentum leben...

