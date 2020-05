Sisvel International S.A. ("Sisvel") gab heute bekannt, dass die Mitsubishi Electric Corporation ("Mitsubishi Electric") eine Patentlizenzvereinbarung mit Sisvel für beide Lizenzprogramme VP9 und AV1 unterzeichnet hat.

"Als Unternehmen mit einer langjährigen Tradition in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Video-Coding-Technologie respektieren wir selbstverständlich die von anderen Innovatoren eingenommenen Patentpositionen, und darum erwerben wir eine Lizenz für die von Sisvel auf der Video-Coding-Lizenzplattform angebotenen Patente, die in unseren Produkten implementiert werden", erklärte Yoshimichi Shishido, Senior General Manager der Corporate Licensing Division bei Mitsubishi Electric.

"Wir haben den größten Respekt für die Position von Mitsubishi Electric und begrüßen das Unternehmen als ersten Lizenznehmer unserer Patentpools. Unseres Erachtens ist dies ein starkes Signal an den Markt und wir gehen davon aus, dass andere respektvolle Implementierer dem Beispiel von Mitsubishi Electric folgen werden", so Mattia Fogliacco, President von Sisvel International S.A.

Außerdem hat Sisvel auch dem spanischen Unternehmen Tremmen Tecnologica S.L. ("Tremmen Tecnologica") eine Lizenz für beide Lizenzprogramme VP9 und AV1 erteilt.

Javier Galiana, CEO von Tremmen Tecnologica, erklärte: "Tremmen Tecnologica respektiert die Rechte an geistigem Eigentum und wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser Lizenzvereinbarungen mit Sisvel. Sisvel ist ein äußerst angesehener Teilnehmer in der Lizenzbranche und mit diesen Lizenzen gewinnt Tremmen Tecnologica Zugang zu diesen bedeutenden Video-Codec-Technologien."

Die Video-Coding-Lizenzplattform von Sisvel enthält zwei separat angebotene Lizenzprogramme für Patente, die für die Video-Coding-Formate VP9 und AV1 unerlässlich sind. Die Plattform umfasst insgesamt 14 Patentinhaber (vierzehn im AV1-Pool und zwölf im VP9-Pool), darunter einige der weltweit führenden Technologieunternehmen, die Medieninhalte unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/introduction.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese distinguierte Gruppe von Patentinhabern zusammenstellen konnten, um ihnen behilflich zu sein, eine faire Rendite ihrer Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu erzielen und gleichzeitig dem Markt problemlosen Zugang zu den von den jeweiligen Patenten repräsentierten Technologien zu verschaffen", sagte Davide Ferri, Managing Director von Sisvel Technology Srl, abschließend.

Weitere Informationen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Coding-Lizenzplattform von Sisvel erhalten Sie unter: https://www.sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/license-terms oder bei Sisvel auf Anfrage von Unternehmen, die derzeit eine Lizenz benötigen.

Über Sisvel

Sisvel International S.A. ist die Dachgesellschaft der Sisvel-Gruppe. Sisvel ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Förderung von Innovation und Verwaltung von geistigem Eigentum. Die Gruppe identifiziert, bewertet und maximiert den Wert von IP-Vermögenswerten für ihre Partner in der ganzen Welt. Sie eröffnet Firmen eine Einnahmequelle, die wieder in Innovation investiert werden kann, um künftige Umsätze zu generieren. Sisvel verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Verwaltung erfolgreicher Patentportfolios, einschließlich solcher, die Audiokompressionsstandards (MP3 und MPEG-Audio) sowie Rundfunk- und digitale terrestrische Fernsehübertragungsstandards betreffen, die im Rahmen des Digital Video Broadcasting Project verwaltet werden. Sisvel betreibt Patentpools und gemeinsame Lizenzierungsprogramme in den Bereichen Mobilkommunikation, drahtlose lokale Netzwerke 802.11, Videocodierung, digitale Videoübertragung, Empfehlungsmaschinen und Breitbandzugang zu Datennetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.sisvel.com.

Wenn Sie an weiteren Informationen über die Pools interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Sisvel unter den folgenden E-Mail-Adressen: vp9@sisvel.com oder av1@sisvel.com.

Hintergrundinformationen über die Geschichte von Videocodecs und die Gründe, warum nachhaltige Innovation von Bedeutung ist, erhalten Sie unter: www.playtherightfuture.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

