Nach Exasol kündigt sich in Frankfurt ein weiterer Börsegang an: Die PharmaSGP Holding SE, ein im Bereich Gesundheit für Endverbraucher tätiges Unternehmen (mit Marken wie u.a. Rubaxx oder Restaxil), bereitet für dieses Jahr einen Börsengang und die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. In Wien wird die zuletzt vom Handel ausgesetzte European Lithium wieder gehandelt.European Lithium ( Akt. Indikation: 0,04 /0,05, 32,69%) (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...