Mainz (ots) -Donnerstag, 28. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service TäglichModeration: Ingo NommsenCorona: Urlaub im Ausland - Infos von Anwalt Kay P. RodegraRosen für Garten und Terrasse - Tipps von Anja KoenzenSchnee-Eier mit Rhabarberkompott - Kochen mit Mario KotaskaUmgangsrecht in Corona-Zeiten - Wenn Corona den Kontakt verhindertGast: Claudia Jung, SängerinDonnerstag, 28. Mai 2020, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisDer Start der US-Astronauten zur ISS - Ausflug ins AllBaustart für das Einheitsdenkmal - Langes Ringen um die"Einheitswippe"Corona-Kredite von der Mafia - Wie die Clans die Krise ausnutzenDonnerstag, 28. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - Dating in Zeiten von CoronaDonnerstag, 28. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von LEA - Album "Treppenhaus" mit viel GefühlRoyals auf Social Media - Neue Herausforderung durch CoronaMit Claudia Jung am Rhein - Die Schlagersängerin hat NeuigkeitenDonnerstag, 28. Mai 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerReise ins Ungewisse - Wie gefährlich wird der Urlaub?Von der Krise hart getroffene Urlaubsregionen in Europa erwartensehnsüchtig ihre Gäste. Aber schon innerhalb Deutschlands geltenunterschiedliche Vorschriften. Und auch die nächsten Lockerungenkönnten in jedem Bundesland anders aussehen. Wie sicher kann manreisen?Lassen sich Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten, kontrollierenund durchsetzen? Reisen Touristen, egal ob in Deutschland oder inEuropa, auf eigenes Risiko, oder lösen sie die gefürchtete zweiteInfektionswelle aus?Schalte: Armin Laschet, CDU Ministerpräsident NRWKatja Kipping, Die Linke ParteivorsitzendeProf. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe Universität HamburgSchalte: Reinhold Messner, BergsteigerlegendeMarija Linnhoff, Vorsitzende Reisebüroverband VUSR