München (ots) - "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" - so lautet das Ziel des Startenors José Carreras der vor 25 Jahren die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung mit Sitz in München gründete. Seitdem fördert die Stiftung Projekte in den Bereichen Forschung, medizinische Versorgung und Soziales. Insgesamt 220 Millionen Euro wurden bereits gesammelt und damit knapp 1.300 Projekte unterstützt.Pro Jahr erkranken in Deutschland rund 13.700 Menschen an Leukämien.[1] Um Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema "Leukämie" zu lenken und noch mehr Unterstützer im Kampf gegen diese Erkrankung zu gewinnen, findet seit 2014 der weltweite Aktionstag jährlich am 28. Mai statt. Die lebensbedrohliche Diagnose kann jeden überall treffen. José Carreras erhielt die Diagnose 'Leukämie' 1987 auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der weltberühmte Tenor konnte geheilt werden. Aus Dankbarkeit sowie seinem Mitgefühl für alle Betroffenen engagiert er sich seitdem mit ganzer Kraft im Kampf für die Heilung von Leukämie.José Carreras: "Auch wenn es gerade schwierige Zeiten sind, dürfen wir die Leukämie-Forschung nicht aus den Augen verlieren, um unserem Ziel 'Leukämie muss heilbar werden - immer und bei jedem' näher zu kommen. Und ich bin unseren Spenderinnen und Spendern unendlich dankbar dafür, dass sie uns so treu und kontinuierlich unterstützen." Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert neben wichtigen Forschungs- und Sozialprojekten die Einrichtung von Transplantationszentren, Forschungslaboren, Tageskliniken und Nachsorgestationen.Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Unser Ziel ist es, zum einen Geld zu sammeln, um weitere Projekte im Kampf gegen die Leukämie voranzutreiben. Zum anderen gilt es, die Öffentlichkeit für das wichtige Thema Leukämie zu sensibilisieren. Leukämie-Patienten und ihre Familien brauchen unsere Solidarität und Unterstützung - gerade in der aktuellen Corona-Pandemie mit den massiven Einschränkungen persönlicher Kontakte. Wir freuen uns deshalb sehr auf die 26. José Carreras Gala, über die wir wieder ein großes Publikum erreichen. In diesem Jahr findet Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis am 10. Dezember 2020 erneut in Leipzig statt und wird live vom MDR übertragen. Aber auch in der Zwischenzeit unterstützen uns zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und großen Aktionen. Wir freuen uns über jeden Beitrag, der uns dabei hilft."José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungsprojekte. 1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazu gehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und knapp 1.300 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Online-Spenden:https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700[1] http://ots.de/OoxCpq, Zugriff: 26.05.2020