SSE AG: Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger teilt Stundung der fälligen Zinszahlung bis 30. September 2020 mitDGAP-Ad-hoc: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe SSE AG: Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger teilt Stundung der fälligen Zinszahlung bis 30. September 2020 mit27.05.2020 / 15:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stichworte: Zinszahlung/AnleiheSSE AG: Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger teilt Stundung der fälligen Zinszahlung bis 30. September 2020 mitBayreuth, 27. Mai 2020 - Die seit 12. Mai 2020 fällige Zinszahlung in Höhe von mindestens 2 % auf die Anleihe 2015/2025 (WKN: A13SHL) der SeniVita Social Estate AG (SSE AG) ist bis einschließlich 30. September 2020 gestundet worden. Dies teilte der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, der Gesellschaft nach erfolgter Abstimmung mit dem Gläubigerbeirat mit. Die für die Zinszahlung ursprünglich eingeplanten Mittelzuflüsse verzögern sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf geplante Immobilientransaktionen der SSE-Gruppe. Parallel zu diesen Transaktionen prüft die SSE AG derzeit alternative Optionen zur kurzfristigen Generierung zusätzlicher Finanzmittel, auch unter weiterer Nutzung des Anleihemarktes.Im Zuge der Veränderung von Laufzeit und Konditionen der Anleihe 2015/2025, die am 11. Mai 2020 rechtswirksam wurden, kam es zur Aussetzung des Handels durch die Deutsche Börse. Auf Basis eines entsprechenden Antrags soll der Handel in der Anleihe nach Auskunft der Deutschen Börse kurzfristig wieder aufgenommen werden.Kontakt: Frank Elsner Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: 0049 89 99 24 96 30 office@elsner-kommunikation.de27.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1056539Ende der Mitteilung DGAP News-Service1056539 27.05.2020 CET/CEST