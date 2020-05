Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne der Regierung, Finanzanlagenvermittler einheitlich durch die Finanzaufsicht Bafin überwachen zu lassen, sind bei einer Anhörung im Bundestag auf ein geteiltes Echo gestoßen. So begrüßte die Kreditwirtschaft das Gesetzesvorhaben in ihrer Stellungnahme ausdrücklich, während der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) dafür keine Notwendigkeit sah. Derzeit wird die Tätigkeit von Finanzanlagenvermittlern in Abhängigkeit vom Sitz durch die Gewerbeämter oder die Industrie- und Handelskammern (IHK) beaufsichtigt.

Mit dem neuen Gesetz soll die Aufsicht ab dem 1. Januar 2021 schrittweise auf die Bafin übertragen werden. Dadurch soll laut Finanzministerium "eine einheitliche und qualitativ hochwertige Finanzaufsicht erreicht" und der Anlegerschutz gestärkt werden. Die bisherige zersplitterte Aufsichtsstruktur mit IHK und Gewerbeämtern werde der zunehmenden Komplexität des Aufsichtsrechts und den Anforderungen an eine spezialisierte Aufsicht sowie auch den Anforderungen des Anlegerschutzes nicht gerecht, heißt es in dem Gesetzentwurf zur Begründung.

Die Verbände der Kreditwirtschaft forderten "eine gemeinsame Finanzaufsicht beim Vertrieb von Finanzinstrumenten ab 2021 durch die Bafin". Der Gesetzentwurf werde "ausdrücklich begrüßt". Nur die Bafin könne als zentraler Kompetenzträger für Wertpapieraufsichtsthemen der zunehmenden Komplexität des anwendbaren Aufsichtsrechts, insbesondere auch aufgrund des vornehmlich europäisch geprägten Kapitalmarktrechts, gerecht werden und dadurch eine einheitliche und wirksame Kontrolle aller Anbieter von Finanzinstrumenten bieten.

DIHK sieht keine Missstände

Dies gelte umso mehr, als auch die Doppelrolle der IHK als Aufsicht und Interessenvertreter gewerblicher Berufe "eine unabhängige Aufsicht in Frage stellt und zudem Raum für Interessenkonflikte schafft". Die Kreditwirtschaft forderte aber eine Angleichung bei den rechtlichen Anforderungen, denn die materiellen Vorgaben, die Finanzanlagenvermittler erfüllen müssten, lägen noch immer unter denen, die für Banken und Sparkassen gelten.

"Es sind keine Missstände bekannt, die auf eine mangelnde Beaufsichtigung von Vermittlern durch die IHK zurückzuführen wären", erklärte hingegen der DIHK, die Dachorganisation der IHK. Die Regierung selbst habe mitgeteilt, dass ihr keine Erkenntnisse zu Schadensfällen vorlägen. Die bisherige Selbstverwaltungslösung habe sich daher "als geeignete und kosteneffiziente Lösung" erwiesen. "Sofern das Ziel verfolgt wird, eine qualitativ hochwertige Finanzaufsicht zu sichern, sollte der Gesetzgeber das gut funktionierende Aufsichtsregime nicht ändern", forderte die Kammerorganisation.

Mit dem Gesetz sollen die bisher geltenden Vorschriften in der Gewerbeordnung und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung aufgehoben und inhaltlich weitgehend unverändert in das Wertpapierhandelsgesetz überführt werden. Nach Gewerbeordnung bestehende Erlaubnisse sollen grundsätzlich weitergelten, vorbehaltlich eines Überprüfungsverfahrens durch die Bafin. Vor allem mit Blick auf bestehende Erlaubnisse und die erforderliche Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Aufsichtsbehörden und der Bafin sollen Übergangsvorschriften gelten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2020 09:25 ET (13:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.