FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa bleibt weiter in Turbulenzen. Wegen des von Brüssel geforderten Verzichts auf Start- und Landerechte in Frankfurt und Brüssel hat der Aufsichtsrat des Luftfahrtunternehmens dem mit der Bundesregierung ausgehandelten 9 Milliarden Euro schweren Stabilisierungspaket nicht zugestimmt, heißt es in einer Mitteilung der Lufthansa.

Die wahrscheinlichen Auflagen würden die Drehkreuzfunktion an den beiden Heimatflughäfen schwächen, hieß es zur Begründung. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Auflagen sowie mögliche Alternativszenarien müssten intensiv geprüft werden.

Damit hängt die Solvenz der Lufthansa, die wegen der massiven Einschränkungen Geld verbrennt, weiter in der Luft. Ein Schutzschirmverfahren kommt für den Aufsichtsrat aber offenbar nicht infrage. Das Hilfspaket der Bundesregierung sei zur Aufrechterhaltung der Solvenz die einzig gangbare Alternative, heißt es in der Mitteilung weiter.

May 27, 2020 09:33 ET (13:33 GMT)

