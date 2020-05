PARIS (AFP)--Frankreich hat den Corona-Rettungsplan der EU-Kommission als "historisch" bezeichnet. Finanzminister Bruno Le Maire rief am Mittwoch in Paris alle Mitgliedsländer auf, dem 750 Milliarden schweren Corona-Fonds zuzustimmen. Er appellierte an die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden, ihren Widerstand aufzugeben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Plan zuvor eine "gemeinsame Investition in unsere Zukunft" genannt. Der Fonds soll den Mitgliedstaaten helfen, die schwerste Rezession in der Geschichte der EU zu überwinden. Fast die Hälfte der Mittel soll in Form von Darlehen und Zuschüssen an die besonders hart getroffenen Länder Italien und Spanien fließen. Zur Finanzierung soll die EU-Kommission gemeinsame Schulden an den Finanzmärkten aufnehmen.

Der Plan geht auf einen deutsch-französischen Vorschlag zurück und erfordert Einstimmigkeit. Die Nettozahler Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden lehnen bislang eine Vergemeinschaftung von Schulden ab.

