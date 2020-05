Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Europäische Kommission an die Bedeutung des Luftfahrtkonzerns Lufthansa für den Wirtschaftsstandort Europas erinnert und zur Genehmigung der Staatshilfen aufgefordert. "Es ist nicht nur im deutschen Interesse, sondern es ist im Interesse der Europäischen Union, dass wir nicht zulassen, dass als Folge dieser gesundheitlichen Pandemie am Ende ein industriepolitischer Ausverkauf wichtiger Interesse Europas und der Europäischen Union und unseres eigenen Landes stattfindet", sagte der CDU-Politiker im Bundestag in einer Debatte zur Corona-Krise.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, unter anderem eine Beteiligung des Bundes in Höhe von 20 bis 25 Prozent.

Kurz nach Altmaiers Rede wurde bekannt, dass der Lufthansa Aufsichtsrat dem Rettungspaket wegen der Auflagen der Europäischen Kommission am Mittwoch nicht zugestimmt hat. "Sie würden eine Schwächung der Drehkreuzfunktion an den Heimatflughäfen der Lufthansa in Frankfurt und München zur Folge haben. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Unternehmen und die vorgesehene Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen sowie mögliche Alternativszenarien müssen intensiv geprüft werden", hieß es in einer Mitteilung der Lufthansa zu den Auflagen der Kommission.

