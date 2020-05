BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit Blick auf das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung in der Corona-Krise eine Entlastung bei den Strompreisen angedeutet. "Wann, wenn nicht jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Menschen zu sagen, Energie und Stromkosten werden auch in Zukunft bezahlbar bleiben", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Zugleich sprach er sich dafür aus, die Sozialabgaben - also die Lohnnebenkosten - bei unter 40 Prozent zu halten.



Das sei kein einfaches Konjunkturprogramm, betonte Altmaier. Es gehe um eine "große Welle von Innovationen". Der Wirtschaftsminister sprach von einer umfassenden "Entbürokratisierung". Man sei bereit, "unorthodoxe Wege zu gehen, wenn es um Freiräume für Unternehmen und Beschäftigte geht".



Die Bundesregierung will nach Pfingsten ein Konjunkturprogramm beschließen, damit die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang kommt. Infolge der Krise wird eine schwere Rezession erwartet. Es geht um Milliardenausgaben.



In der Bundestagsdebatte verteidigte Altmaier auch die Lufthansa -Rettung. Es stünden dort über 100 000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Es sei jetzt möglich zu helfen, nachdem in erfolgreichen Jahren Rücklagen entstanden seien, "wo wir die schwarze Null verteidigt haben mit Zähnen und Klauen". "Wir wollen auch im globalen Wettbewerb nach dem Ende dieser Krise mit wettbewerbsfähigen Unternehmen weiter unsere Rolle auf den globalen Märkten spielen." Deshalb erhalte man die Lufthansa und andere Unternehmen./jr/DP/jha

